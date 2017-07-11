الرئيس بري يترأس هيئة المكتب غدا ويهنىء السيد السيستاني والقيادة العراقية بتحرير الموصل

يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الثانية من بعد ظهر غد الاربعاء اجتماع هيئة المكتب .

من جهة اخرى ابرق الرئيس بري الى المرجع الاسلامي الشيعي أية الله السيد علي السيستاني مهنئا بتحرير الموصل ، ومؤكدا على وحدة العراق ارضا وشعبا ومؤسسات .

ونوه بفتوى اية الله السيستاني التي شكلت الاساس لعودة العراق الى صنع النصر على دولة الخرافة والارهاب .

كما بعث ببرقيات تهنئة مماثلة الى كل من : رئيس الجمهورية العراقي محمد فؤاد المعصوم ، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، ، ورئيس مجلس النواب سليم الجبّوري، وثمن انجاز التحرير الكامل للعراق من كل بؤر الارهاب ، مشددا على الوحدة العراقية .

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المصدر : NBN