الرئيس بري يتصل برئيس الجمهورية ويهنئه على كلمته امام السلك الديبلوماسي

أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئا بالكلمة التي القاها امام السلك الديبلوماسي وما تضمنته من مواقف حول مختلف القضايا.

واستقبل الرئيس بري بعد ظهر اليوم النائبين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور ومفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وليد صافي، وجرى البحث في سلامة المطار وضرورة معالجة المشاكل الموجودة، أكان بالنسبة الى مطمر الكوستابرافا او لنهر الغدير او غيرها في المنطقة.

وكان الرئيس بري استقبل ظهر اليوم في عين التينة مبعوث الأمم المتحدة ومساعد الامين العام لعمليات حفظ السلام القاسم وين وعرض معه مهمات قوات “اليونيفيل” في الجنوب والوضع في لبنان.

وقال القاسم وين بعد الزيارة ان اللقاء كان مثمرا للغاية مع الرئيس بري، مشيرا الى لنه موجود في لبنان في إطار المراجعة الاستراتيجية لليونيفيل بتكليف من مجلس الامن الدولي والامين العام لكي تأخذ هذه المراجعة مجراها في إطار حفظ السلام الشامل بأفضل الطرق، وخصوصا بالتركيز على مهمات هذه القوات، ولرفع هذه التوصيات الى الأمين العام للتأكد من تنفيذ المهمات بأفضل الطرق. وقد بدأت هذه المهمة بعمليات تحضيرية مع زملائي كما بدأنا لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وعدد من أعضاء البعثات الديبلوماسية في لبنان. وأضاف: كانت فرصة ممتازة للقاء الرئيس بري وإجراء محادثات مفيدة معه حول تطبيق القرار 1701 وقيام قوات اليونيفيل بمهماتها، وكذلك للنظر في الطرق الافضل لمتابعة هذه المهمات من أجل دعم الأمن والاستقرار جنوب لبنان وكيفية العمل معا من أجل المضي في القرار المذكور. وكانت مناسبة لأعرب لدولته عن فخرنا في الشراكة مع لبنان من أجل تعزيز السلام والأمن، وإن الأمم المتحدة ملتزمة بقوة لدعم الهدوء والسلام وخلق الظروف الملائمة للحلول الطويلة الأمد التي تساعد لبنان لتحقيق التقدم والإزدهار والتطور الإقتصادي والإجتماعي”.

ثم استقبل الرئيس بري سفير البارغواي حسن ضيا في زيارة وداعية.

والتقى بعد الظهر رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر ورئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن.

كذلك استقبل الوزيرالسابق طلال المرعبي.

ومن جهة أخرى، أبرق الرئيس بري بصفته رئيسا للاتحاد البرلماني العربي ورئيسا للمجلس النيابي اللبناني الى رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي مهنئا بانتخابه.

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المصدر : الوكالة الوطنية