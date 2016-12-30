الرئيس بري يستقبل وفداً برلمانياً روسياً وقيادة قوى الأمن برئاسة اللواء بصبوص

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفداً من المجلس الفيدرالي للبرلمان الروسي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية كونستانتين كوساتشيف والسفير الروسي الكسندر زاسبكين، وجرى عرض للتطورات الراهنة والعلاقات الثنائية.

وقال رئيس الوفد الروسي بعد اللقاء : كانت زيارة مفيدة ومثمرة للغاية للرئيس بري واللقاءات مع رؤساء الكتل في البرلمان اللبناني. ونحن متأكدون أن روسيا ولبنان شريكان وتربطهما علاقة متينة في كل المجالات وتجاه الوضع في المنطقة وقد توافقنا على العمل سوياً لتعزيز التعاون بين البرلمانين ، ونأمل في ان يشارك الرئيس بري في الذكرى 25 لاتحاد برلمانات الدول الرابطة المستقلة في آذار المقبل في مدينة بطرس برغ.كما أكدنا على تعزيز التعاون على مستوى لجنتي الخارجية والدفاع في البرلمانين وكذلك على مستوى لجنتي الصداقة. وتوافقنا ان اراءنا حول الازمة القائمة في سوريا متقاربة جداً وخصوصاً في مساعدة سوريا لحماية سيادتها واستقلالها والنجاح في مواجهة الارهاب، والمباشرة بالعملية السياسية بمشاركة كل القوى الناهضة للارهاب والتي تقبل بالحل السياسي. كذلك تناقشنا بالتفاصيل الازمات الاخرى في الشرق الاوسط . وان الدور الروسي هو دور منتج وايجابي اكان في لبنان او في سوريا التي زرناها، ونحن نعتقد ان البلدان الاخرى في المنطقة مرتاحة للحضور الروسي وللعمل الروسي المنتج في العملية السياسية. ونحن نعتقد اننا ولبنان متفائلان بشأن مستقبل علاقاتنا الثنائية وفي زيادة تعاوننا على مستوى البرلماني.

ثم استقبل الرئيس بري وفداً من قيادة قوى الامن الداخلي برئاسة المدير العام اللواء ابراهيم بصبوص بمناسبة الاعياد والعام الجديد، وجرى تناول الاوضاع الامنية والدور الذي تلعبه القوى الامنية في تعزيز الاستقرار.

من جهة اخرى تلقى الرئيس بري برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئاً بالعام الجديد.

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المصدر : NBN