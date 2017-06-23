الرئيس بري يعرض التطورات في لبنان والمنطقة مع وزير الخارجية الصيني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وزير الخارجية الصيني وانغ يي Wang Yi وعرض معه للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ثم استقبل سفير فلسطين في لبنان اشرف دبور وعرض معه التطورات لا سيما على الساحة الفلسطينية وموضوع المخيمات والاوضاع الاجتماعية للفلسطينيين في لبنان. واستقبل بعد الظهر وزير الداخلية السابق مروان شربل .

كما استقبل النائب فريد الخازن الذي قدم له كتابه ” تفكك اوصال الدولة في لبنان”،وكانت مناسبة لعرض الاوضاع.

من جهة اخرى تلقى الرئيس بري برقيةً من وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون مهنئاً بعيد الفطر المبارك . كما تلقى برقية مماثلة من رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الامارات العربية المتحدة الدكتورة أمل قبيسي.

وتلقى الرئيس بري التهاني بعيد الفطر المبارك من كل من:الرئيس امين الجميل ، البطريرك الماروني بشارة الراعي ،وقائد الجيش العماد جوزف عون.

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المصدر : وكالات