الرئيس برِّي في ذكرى تفجير الياس المرّ: لم يتمكنوا النيل من رمزيَّتك

اتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري هاتفياً برئيس مؤسسة الإنتربول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر.



وعبر بري للمر خلال الاتصال عن تضامنه وتعاطفه الكاملين معه في المحنة التي عاشها جراء محاولة اغتياله الآثمة في 12 تموز 2005، و«التي بحمد الله لم تتمكن من النيل من الرئيس المر والرمزية التي يمثلها».



وشدّ بري على يد المر، مقدراً «صبره وإصراره على تحمل الوجع وتجاوز المعاناة وتصميمه على الحياة والاستمرار واكمال الطريق الذي أراد المجرمون أن يقطعوه».

