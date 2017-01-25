الرئيس عون: إذا خُيّرت ما بين التمديد أو الفراغ فسأختار الفراغ

علم أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق، وفي موضوع اللغط بشأن تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، طلب البحث في هيئة الإشراف على الانتخابات من أجل طرح الأسماء المقترحة للتعيين.

فردّ رئيس الجمهورية ميشال #عون قائلاً: “لست موافقاً على طرح موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات لأن من واجباتنا وضع قانون انتخاب قبل البحث في هذه الهيئة”.

وأضاف: “واذا خيرت ما بين التمديد للمجلس او الفراغ، فموقفي واضح في هذا الموضوع وسأختار الفراغ. انا أقسمت على الدستور وأديت اليمين واتفق كل الأفرقاء السياسيين على إعداد قانون انتخاب، وإذا لم نتوصل بعد ثماني سنوات الى وضع قانون انتخاب، فأين فاعليتنا وصدقيتنا؟”، وأرجئ البحث بالموضوع.

وعُلم ان الرئيس عون تحدث في البداية عن الإنفاقات الدولية، فلفت نظر الوزراء إلى أنّ التفاوض في شأن الاتفاقات الدولية هي من صلاحية رئيس الجمهورية حصراً، ولا يمكن بالتالي ان يتولى الوزراء هذه المهمة الا بتفويض من رئيس الجمهورية، على أن يبقى إبرام الاتفاقات من مسؤولية رئيسي الجمهورية والحكومة والتصديق من مسؤولية مجلس والنواب.

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المصدر : NBN