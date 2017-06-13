الرئيس عون: احترام الدستور يبقى الاساس في عمل المؤسسات الدستورية

تابع رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، واطلع على المداولات الجارية في هذا الصدد مع الجهات السياسيين المعنيين والنقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي لا تزال قيد البحث تمهيدا للتوافق في شأنها ولعرض مشروع القانون المقترح على جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الاربعاء في قصر بعبدا.

وشدد عون خلال اللقاءات التي عقدها والاتصالات التي اجراها، على ضرورة احترام الدستور الذي يبقى الاساس في عمل المؤسسات الدستورية، مؤكدا في المقابل على ان القانون الانتخابي الجديد محطة مهمة في الحياة السياسية والوطنية في لبنان لانه سيفسح في المجال امام ولادة مجلس نيابي جديد يفترض ان يجسد بامانة خيارات اللبنانيين وتطلعاتهم الى صناعة مستقبل بلدهم وفق ما يتمنون، اضافة الى كونه الضامن للوحدة الوطنية والعدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين.

ومن زوار بعبدا قبل ظهر اليوم، النائب الدكتور وليد خوري الذي اشار الى انه بحث مع رئيس الجمهورية في الاستعدادات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات. كما تناول البحث حاجات منطقة جبيل والمشاريع الانمائية التي تنفذ فيها.

واستقبل عون الوزير السابق ابراهيم شمس الدين الذي قال انه عرض مع رئيس الجمهورية الاوضاع العامة في البلاد، ولاسيما الوضع الامني والحوادث التي تقع من حين الى آخر والتي تثير قلقاً وذعراً في نفوس المواطنين. واوضح ان الامن والقضاء يجب ان يبقيا خارج اي ضغط سياسي او اي تدخل، وان ترفع ايدي السياسيين عنهما. واكد الوزير شمس الدين دعمه لمواقف الرئيس عون في ما خص قانون الانتخابات النيابية.

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المصدر : وكالات