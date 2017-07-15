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الرئيس عون: اسرائيل تحاول استكمال تغيير الواقع الجغرافي

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الرئيس عون: اسرائيل تحاول استكمال تغيير الواقع الجغرافي

دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على حرمة المسجد الاقصى، واغلاق ابواب المسجد امام المصلين.

وفي برقية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعتبر الرئيس عون “ان الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على حرمة المسجد الاقصى، مدانة ومستنكرة، وهي تندرج في اطار مخطط اسرائيلي لاستهداف المقدسات بعد اغتصاب الارض، في محاولة منها لاستكمال تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في القدس، مستغلة الوضع الدقيق الذي تمرّ به منطقة الشرق الاوسط حالياً”.
ودعا رئيس الجمهورية “الى تحرك عربي جامع والمباشرة بمروحة اتصالات سياسية ودبلوماسية واسعة من اجل الزام اسرائيل على عدم اقفال المسجد امام المصلّين، واحترام القوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان”.

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المصدر : وكالات

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