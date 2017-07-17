الرئيس عون: الحرب الاستباقية تتم بناء على توجيهات السلطة السياسية

أمام وفد من مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع، أكد الرئيس ميشال عون “الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد الارهابيين، تتم دائما بناء على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية، وأننا عشنا في اليومين الماضيين ازمة تمثلت بإلقاء تهمة زور على الجيش الذي يقدم الشهداء لحماية لبنان من الارهاب .. مشددا على ان “من واجبات الاعلام ان يسأل ويستقصي ويستحصل على الادلة، قبل ان يكتفي بنشر اتهامات بحق مسؤولين”.

وسأل الرئيس عون “كيف بامكان الجيش ان يتساهل امام مثل هذه المسألة، خصوصا حين يتعامل مع من لا يتردد بتفجير نفسه لالحاق الأذى؟”

من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية الى العمل لسد عجز خزينة الدولة، وضمان تراجع نسبة الدين والتنبه الى مخاطر زيادة نفقات الدولة من دون توفير ايرادات لها.

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المصدر : وكالات