الرئيس عون: تخلصنا من الإرهاب ثم جاء الفلتان الداخلي خصوصا لدى السوريين

لفت رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمة له خلال اللقاء الاقتصادي في قصر بعبدا الى “أننا كنا نخاف من الارهاب وعندما تخلّصنا منه جاء الفلتان الداخلي بحجم كبير وخصوصاً لدى السوريين”، مؤكدا “اننا نحاول ضبط هذا الأمر وسنتوصل الى نتيجة مثلما توصلنا الى نتيجة مع الارهاب الخطير”.

وأشار الرئيس الى أن “الأمن والاستقرار وسنؤمن المال، هذه هي عناصر الانتاج والتقدم الصناعي الذي يؤمن الاستقرار ودعم الليرة، لأننا لا نستطيع أن نكمل بالدين وليس مقبولا ان نبقى ننتظر الاسواق العالمية حتى نعمل ولا المراجع الخارجية مثل البنك الدولي”، مؤكدا أن “الذي يريد تأمين الاستثمار في لبنان أهلا فيه، ولكن لا نريد زيادة الديون، ونريد تخصيص عملنا لنقوم بهذا العمل”.

وشدد على “الجهد الكبير الذي قمنا به لمحاربة الفساد في الجمارك، ومن ناحية الجمارك الشرعية مرفأ بيروت والمطار تم ضبط الأمر”، جازما أن “مطار بيروت الدولي بات مغلقا أمام التهريب بشكل نهائي، لكن في التغيير الذي حصل زاد المدخول وانخفضت نسبة البضائع المستوردة 15 بالمئة وارتفع الدخل الوارد 6 بالمئة. طبعا هناك امكانية ارتفاع قدر ما يستطيع الجمرك أن يضبط التهريب”، كاشفا أن “هناك نوعا من التعاون الوثيق بين اللبنانيين والسوريين ونأمل ان نضبط الحدود نهائيا”.

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المصدر : وكالات