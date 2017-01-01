  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

الرئيس عون يدين اعتداء اسطنبول ويتابع مع الخارجية أوضاع اللبنانيين المصابين

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
1 Views
الرئيس عون يدين اعتداء اسطنبول ويتابع مع الخارجية أوضاع اللبنانيين المصابين

دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجريمة الإرهابية التي وقعت فجر اليوم في احد مقاهي اسطنبول وأوقعت ضحايا وجرحى بينهم عدد من اللبنانيين.

وفي برقية تعزية وجهها الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لفت الى أن “هذا الاعتداء المدان يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الدول لمواجهة الاٍرهاب ومعالجة اسبابه”.

وكان الرئيس عون تابع منذ الصباح تفاصيل الاعتداء الإرهابي في اسطنبول واطلع على التقارير التي كانت ترد من بعثة القنصلية اللبنانية في المدينة عن اوضاع اللبنانيين الذين اصيبوا والاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية اللبنانية بالتنسيق مع المسؤولين الأتراك لتأمين العلاج اللازم لهم.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class