الرئيس ميقاتي من عين التينة: التمسك بالمقعد الماروني في طرابلس

أشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انه “من الطبيعي ان نتناول قانون الانتخابات. وكانت وجهات النظر متوافقة مع بري على التمسك الأكيد بالمقعد الماروني في مدينة طرابلس، مدينة العيش المشترك والتي تستوعب كل الناس.كفانا تقوقعاً ومحاولة جذب كل واحد منا الحبل لجهته.علينا ان نطبق جميعاً الآيّة الكريمة “اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تغرّقوا”. وان نكون سوياً من دون اي تفرقة، وطرابلس هي حاضنة للجميع. وانا متمسك بهذا المقعد في طرابلس وكل ابناء طرابلس ايضاً وبري من هذا الرأي ايضاً ، وهذا هو سبب الزيارة للتأكيد على هذا الموضوع مجدداً، وقد توافقنا على هذه المسألة”.

ثم استقبل بري حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه للوضع المالي والاقتصادي في البلاد.