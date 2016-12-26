الراعي إلتقى المهنئين بالميلاد

غص الصرح البطريركي في بكركي بالمهنئين بالأعياد المجيدة، فاستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على التوالي: وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، النائب هنري حلو وايلي عون، الوزراء السابقون زياد بارود، روجيه ديب وسجعان القزي، رئيس بلدية جبيل زياد حواط، العميد مروان سليلاتي، البروفسور خيرالله غانم، القنصل ايلي نصار، المحامي اسعد ابي رعد، وفد من رابطة الاخويات برئاسة المحامي جوزف عازار والمرشد العام الاب ادمون رزق، النائب السابق ميشال الخوري، الشيخ روي عيسى الخوري، المحامي يوسف الهراوي، قنصل لبنان في فرانكفورت المانيا مروان كلاب، وفد من منتدى البترون للثقافة والتراث برئاسة الدكتور جورج قبلان، وفد من منظمة “نوهيه” NOHE الدولية برئاسة شربل قبلان، قائمقام جبيل نجوى سويدان، امين سر نقابة شعراء لبنان الشاعر اميل نون، الرئيس السابق لرابطة الاخويات جوزف واكيم، ممثل الكنيسة القبطية في لبنان الاب رويس الاورشليمي، وفد من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ممثلا الشيخ عبد الامير قبلان، رئيس القسم في وزارة الداخلية ناتالي الخوري، عضو مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر نزار الخوري، حركة القديس بولس رسالة محبة برئاسة الدكتور ميشال بو شعيا والمرشد العام الاب جاد شبلي اليسوعي، سفير لبنان في قبرص يوسف صدقه ووفود شعبية من مختلف المناطق .

وتلقى الراعي سلسلة اتصالات هاتفية للتهنئة بالأعياد، وأبرزها من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس فؤاد السنيورة.

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المصدر : NBN