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الراعي تلقى اتصال تهنئة بالميلاد من حسن واستقبل مهنئين

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الراعي تلقى اتصال تهنئة بالميلاد من حسن واستقبل مهنئين

واصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي استقبال المهنئين في الأعياد المجيدة، فالتقى على التوالي وفدا مشتركا من علماء الشيعة ضم: الشيخ محمد عمرو، القاضي الشيخ يوسف عمرو، مسؤول “حزب الله” في الشمال رضا احمد، مسؤول “حزب الله” في جبيل وكسروان الشيخ علي برو، مسؤول “حزب الله” في المتن الشيخ شوقي زعيتر، الشيخ محمد حيدر وزاهر حيدر.

كما استقبل البطريرك الراعي عضو “المؤسسة المارونية للانتشار” فادي رومانوس، قنصل بريطانيا الفخري رئيس جامعة آل ابو جودة وليم زرد ابو جودة، السفير السابق جوي تابت، وفد لجنة التنسيق بين البطريركية والجامعة اللبنانية الملحق الصحافي السابق في السفارة الفرنسية فرنسوا ابي صعب، وفد الإئتلاف الشبابية اللبناني، وفد مدرسة قدموس في صور ووفود شعبية من مختلف المناطق اللبنانية.

وتلقى البطريرك الراعي سلسلة اتصالات هاتفية للتهنئة بالعيد أبرزها من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن.

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المصدر : NBN

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