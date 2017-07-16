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الراعي: لتصويب مسار عودة النازحين السوريين الاكيدة والسريعة لبلادهم

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الراعي: لتصويب مسار عودة النازحين السوريين الاكيدة والسريعة لبلادهم

لفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في العظة التي القاها خلال ترأسه القداس الالهي في دير مار مارون عنايا بمناسبة عيد القديس شربل الى أن “نور شربل متلألا في داخله محجوبا عن عيون البشر تماما كالمسيح الذي كان مشعا في السماء في مجد اولوهيته وعلى الارض محتجبا وراء احجية بشرية”.

وتوجه الى رئيس الجمهورية بالقول: “معكم نضع عهدكم تحت شفاعة قديس لبنان ونسأله ان يستمد لكم كمال الحكمة والقوة لحسن تدبير شؤون البلاد”، لافتا الى أن “الكل يتطلع اليكم بكثير من الامل في وقت ينتظر منكم حماية المؤسسات في ظروف صعبة داخلية، اقليمية ودولية وانتم لها مع اصحاب الارادة الطبية”.

واضاف: “نحن ندرك كلنا نواياكم الطيبة وامنايتكم الكبيرة، وما يدفع الشعب الى الصمود هو انكم تتحسسون معاناة شعبنا الاقتصادية والاجتماعية وهموم المستقبل وهي تتزايد بوجود مليوني نازح ينتزعون اللقمة من فم اللبناني”، مشددا على “ضرورة تصويب مسار عودتهم الاكيدة والسريعة الى بلادهم”.

وأشار الى أن “الشعب يدرك الشعب كم تتحسسون أيها الرئيس رفضه اللا استقرار السياسي وادانته الفساد المستشري والتسابق المذهبي الى الوظائف العامة بقوة النفوذ وخلافا للروح الوطني وكأن مقدرات الدولة باتت للتقاسم والمحاسسة من دون اي اعتبار للدين العام للدولة من الداخل”.

هذا ويحضر رئيس الجمهورية ميشال عون وقائد الجيش جوزيف عون القداس الالهي في عنايا.

 

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المصدر : NBN

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