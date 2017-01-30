الرجال لا يستطيعون القيام بمهام متعددة في الوقت نفسه

توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة غير مفاجئة للنساء حول العالم تؤكد أن الرجال وربما النساء فوق سن الـ 60 غير قادرين على التركيز على أكثر من مهمة واحدة.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في الجمعية الملكية أن الرجال غير قادرين على إنجاز مهام متعددة في الوقت ذاته، وذلك من خلال إجراء عملية مسح لأدمغتهم وإجراء اختبار للغة.

فقد طلب باحثون من جامعة المستشفى في Balgrist بسويسرا، من 83 مشتركا تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عاما، السير على جهاز المشي بشكل طبيعي في البداية، وبعد ذلك طُلب منهم إجراء اختبار للغة معقد في أثناء المشي على الجهاز.

ويتضمن الاختبار تجربة “تأثير ستروب” التي طُورت في الثلاثينيات وتنطوي على طباعة اسم اللون بلون مغاير، ومن ثم طُلب من الأشخاص تسمية اللون بدلا من الكلمة الواردة.

واستخدم فريق البحث كاميرات الأشعة تحت الحمراء من أجل قياس أنماط المشي في أثناء تطبيق اختبار “تأثير ستروب” على المشتركين.

وقال تيم كيلين، الباحث في قسم الأعصاب والمشارك في الدراسة: “عندما أضفنا المهمة اللفظية في أثناء حركة المشاركين وهم على جهاز المشي، لاحظنا أن حركة الأيدي عند الرجال وكذلك النساء فوق سن الـ 60 لم تبق تلك الحركة المنطقية adequate”.

ويٌعتقد أن وظيفة اللغة وحركة الذراع اليمنى على حد سواء يجري التحكم بها عموما من قبل نصف الكرة المخية الأيسر.

وعندما جرت مقارنة النتائج، تبين أن اختبار اللغة عند الرجال والنساء فوق سن الـ 60 طغى على الدماغ الأيسر لدرجة تغير حركة الذراع اليمنى وتوقفها تماما.

وقال كيلين: “لقد فوجئنا بالنتائج الناجمة عند كلا الجنسين مع وجود ارتباط واضح بين المهمتين، ويبدو أن هذا الاستنتاج يمكن تعميمه على أمثلة أخرى من تعدد المهام، بما في ذلك القيادة والتحدث، والمشي وقراءة الرسائل النصية”

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المصدر : وكالات