الركاب أبلغوا طاقم الطائرة عنهم وقائد الطائرة يهبط اضطراريا

أفادت معلومات صحفية عن “هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية “إيزي جت” البريطانية اضطراريا في كولونيا بغرب ألمانيا بسبب حصول محادثة مشبوهة ووجود حقيبة مثيرة للشك على متنها”، مشيرةً إلى أنه “تم إلقاء القبض على ثلاثة ركاب”.

وأوضحت أن “الطيار الذي كان متوجها بطائرته من لوبليانا إلى لندن، اتخذ قرارا بالهبوط بعد قيام ركاب بإبلاغ الطاقم بأنّ عددا من الرجال على متنها كانوا يتحدثون بمواضيع إرهابية”، مشيرةً إلى أنه “بعد هبوط الطائرة في منطقة أمنة داخل المطار الخامس في ألمانيا، أنزلت الشرطة الاتحادية جميع الركاب الـ151 بطريقة التزحلق الاضطراري وعزلت حقيبة ظَهر تعود إلى ثلاثة ركاب مشتبه بهم وقام خبراء بتفجيرها”.

ولفتت إلى أنه “تم تسليم الرجال الثلاثة إلى الشرطة الجنائية في كولونيا، من دون أن ترد تفاصيل حول محتويات الحقيبة أو مدى حقيقة التهديد الإرهابي”.

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المصدر : وكالات