الرياشي: توطين النازحين غير قابل للتنفيذ

في حديث اذاعي سئل وزير الاعلام ملحم الرياشي عن طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب توطين النازحين في الدول المجاورة .. فأجاب بأن هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ لأن وضع النازحين السوريين يختلف عن أوضاع الفلسطينيين.

واعتبر بأن الفلسطينيين شعب أخذت منه أرضه، أما في سوريا فالشعب يترك أرضه بسبب الحرب من دون أن يحل أحد مكانه. وبرأيه هذا الأمر غير قابل للمنطق..

كما أشار الوزير الرياشي الى انه استقبل 13 سفيرا منذ أربعة أسابيع للتحضير لحملة من أجل تخفيف التشنج بين اللاجىء والمضيف اللبناني، وحملة إعلامية فور إقرار مجلس الوزراء حساب خاص للمانحين سوف تنطلق من وزارة الإعلام والمفوضية الدولية لشؤون اللاجئين في هذا الإتجاه”.

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المصدر : وكالات