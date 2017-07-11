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الرياشي: سأقترح إنشاء تلفزيون مشترك عربي

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الرياشي: سأقترح إنشاء تلفزيون مشترك عربي

اشار وزير الاعلام ملحم الرياشي الى أن “الاعلام اللبناني يجهد لكشف الارهاب”، وعبر “عن طموحه لأن تصبح بيروت عبر وزارة الحوار والتواصل منطقة للحوار بين المتخاصمين”، كاشفا انه سيطلب عقد الدورة الـ49 لوزراء الاعلام العرب في بيروت.

 

أما عن تفاصيل المشروع الذي سيقدمه لاجتماع وزراء الاعلام، فأعلن الرياشي في حديث الى محطة “اكسترا نيوز” المصرية، “سأقترح إنشاء تلفزيون مشترك عربي برعاية الجامعة العربية، ووسائل إعلام رقمية ووسائل إعلام ناشطة ترعاها الجامعة العربية وتكون ضمن المعايير الموحدة التي تجمع أبناء هذا العالم”.

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المصدر : وكالات

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