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الرياشي من بنشعي: لا داعي للوثيقة بين القوات والمردة وهناك لجنة متخصصة للتواصل

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الرياشي من بنشعي: لا داعي للوثيقة بين القوات والمردة وهناك لجنة متخصصة للتواصل

اشار وزير الاعلام ملحم الرياشي بعد لقائه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في بنشعي، الى ان العلاقات بين القوات والمردة تشوبها اختلافات بوجهات النظر الا انها طبيعية في المناطق، وقد كانت الجلسة مثمرة ومفيدة. واكد ان لا داعي للوثيقة بين القوات والمردة وهناك تواصل عائلي وابناء المنطقة الواحدة وهناك لجنة متخصصة للتواصل، وهناك خلافات سياسية الا ان ذلك لن يؤدي الى خلافات في المستقبل.

ولفت الرياشي الى ان العلاقة بين فرنجية والرئيس ميشال عون لا تحتاج الى واسطة، والحديث دار حول موضوع وزارة الاعلام.

وحول المتعاقدين مع وزارة الاعلام، اوضح ان البحث يجري الان لتثبيت كل المتعاقدين مع الدولة اللبنانية، واشار الى انه يعمل على فصل متعاقدي الاعلام عن باقي المتعاقدين وهذا الموضوع لا يشكل عبئا ماليا على الدولة، وهو ليس موجها ضد احد.

 
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المصدر : NBN

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