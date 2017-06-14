الرياض ستقلص توريد النفط لواشنطن إلى أدنى مستوى منذ 30 عاما

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن السعودية ستقلص في يوليو المقبل إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة إلى 850 ألف برميل يوميا. وهذا هو أدنى مستوى منذ عام 1988.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة نقلا عن شركة النفط الحكومية Saudi Aramco، التي أعلنت عن تقليص آخر للصادرات النفطية إلى أمريكا في أغسطس المقبل بمقدار 100 ألف برميل.

وقالت الصحيفة إن آخر مرة انخفضت فيها إمدادات النفط من السعودية إلى الولايات المتحدة كانت في عام 2009.

ويرى الخبراء أن تقليص التصدير إلى الولايات المتحدة سيسمح للمملكة بتنفيذ الاتفاق على خفض إنتاج النفط الموقع بين أوبك والمنتجين المستقلين.

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المصدر : روسيا اليوم