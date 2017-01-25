الزميلة سوسن صفا لمجلة “الشاطىء”: المغتربون قلب لبنان النابض وروحه المنتشرة في العالم

من رحم تلك الأرض خرجت، اجتازت المسافات، وسكنت خيمة الوجع اليومي كما العديد من أبناء وطنها.

سوسن صفا كبرت وكبر حلمها ومشت الهوينى في طريق التعب والسهر، سلاحها قلم وورقة بيضاء تكتب وتتابع الأحداث للقاء مشاهدين استطاعت أن تنسج معهم علاقة لها خصوصيتها الإعلامية والأخلاقية والمهنية. تنقل إليهم الحدث كما هو محاولة الدخول إلى عقولهم وقلوبهم بجرأتها الصحافية ورصانتها الإعلامية في زمن الفوضى والفلتان الإعلامي الذي تحول إلى سلعة تباع وتشترى في أسواق الجهل والحقد والتخلف.

من هنا كان لابد من اللقاء معها ومحاورتها بعدما تحولت إلى حكاية تحكيها الأمهات اليوم والجدات غداً. سوسن صفا، تكلمت بصدق واحترام ومهنية عالية وهذه صفحات مجلة الشاطئ تدون حديثها بكل صدق وأمانة.



س: كيف تنظرين إلى الواقع الإعلامي على الساحة اللبنانية؟

ج: لا يمكن فصل الواقع الاعلامي في لبنان اليوم عن مجمل الواقع اللبناني العام الذي يحتاج الى استعادة سلطة المعايير المفقودة على كل المستويات… ولاننا نعناي الازمات تلو الازمات فلا بد من الاقرار بان الواقع الاعلامي اليوم في لبنان هو واقع مأزوم وقع البعض منه في فخ الانقسامات وبات في قلب المحاور المتصارعة لا بل وساهم جزء منه في اذكاء الخلافات والانقسامات حيث ابتعد عن لغة العقل والدفاع عن حقوق الناس وفضح الفساد ومحاربته…

س: أين مذيعات ومذيعي اليوم من الحضور واللغة والمهنية الإعلامية؟

ج: من حق المشاهد الحصول على محتوى اعلامي متكامل يقدمه له الشخص المناسب الذي تتوافر فيه السمات والمعايير المتفق عليها ما نراهاليوم فوضى في الشاشات ففي السابق كان اختيار المذيعة او المذيع يخضع الى اختبارات قاسية وشاقة خصوصا لناحية فن اداء اللغة العربية ومخارج حروفها وقواعد اللغة العربية والمعلومات العامة بالاضافة طبعا الى المظهر العام الذي يعتبر جواز المرور الاول لاي مقدم او مقدمة للاسف سقطت المعايير عند البعض اليوم واصبحنا امام عملية غزو للشاشات وبات يسمح لاي كان ان يمارس هذه المهنة حتى ولو كان بعيدا كل البعد عن هذه الشروط وبتنا امام كم كبير من الاخطاء والتجاوزات وامام مجازر يومية ترتكب بحق اللغة العربية ومعها المشاهد.

س: هل الإعلام اللبناني يتمتع بالحرية الإعلامية أو ما نشاهده اليوم هو فلتان إعلامي لا أكثر؟

ج: الحرية في الاعلام هي بمثابة الاوكسجين للحياة ومن واجبنا حماية هذه الحرية ولكن مع وضع هذه الحرية في اطارها التطبيقي اذ لا يمكن استعمال هذه الحرية من دون ضوابط كي لا يساء استخدامها في الاعلام الحرية والمسؤولية هما وجهان لعملة واحدة لا بد من الاقرار با الاعلاميين في لبنان يتمتعون بحرية واسعة تسمح لهم مقاربة المواضيع ولكن هذه الحرية ذاتها ولدت في الكثير من المراحل الدقيقة والمفصلية اثارا غير متوقعة ولا سيما في السنوات الاخيرة الماضية حيث سجلت الكثير من الانحرافات والتجاوزات للقواعد الخلقيةالتي ترعى مهنة الاعلام تجدر الاشارة هنا الى ان هذه التجاوزات لم تكن ناجمة عن وسائل الاعلام فقط بل كانت هذه الوسائل هي الضحية احيانا يقول جبران خليل جبران ان المحبة هي الحرية الوحيدة في هذا العالم لانها ترفع النفس الى مقام سام فلتكن. هذ الحرية في خدمة هذا الهدف السام اذا ترفعنا الى الاعلى بدل ان تنزل بنا في بعض الاحيان الى الاسفل وتعزز انقساماتنا وأحقادنا.

س: هل يعيش المواطن زمن الإعلام الحر والكلمة الصادقة والواقعية الإعلامية، أم يعيش مع الإعلام المرتهن؟

ج: إن مهمة الاعلام الحقيقية هي نشر الحقيقة وتزويد الناس بالمعلومة الصحيحة والصادقة ونقل الصورة والكلمة بامانة ودقة وليس انشاء الصورة وتلفيق الخبر والاعلام الحر يبقى حلما غير محقق لان العناصر التي تتحكم به متعددة ومتنوعة ويصعب حصرها في اطار محدد وثابت بعض الاعلام انحرف عن هدفه الحقيقي وتحول للاسف الى متراس حقيقي واقحم نفسه في معارك خاسرة اصلا يقوم من خلالها على التحريض المباشر على الهواء بحيث يعمل على انتاج جمهور متعصب ومحتقن غير معترف بالاخر ولا علاقة له بالديمقراطية الحقيقية في زمن الفوضى الاعلامية ابتعدنا عن الكلمة الصادقة وبعض الاعلام ارتضى ان يكون بيدقا في لعبة التدير والموت القائمة.

س: نجد الكم الهائل من الإعلاميين على الساحة اللبنانية، لكن البعض يقول إن هذا الكم يفتقر الالتزام الأخلاقي والمهني، وأن بعض الإعلاميين لا علاقة لهم بذلك، ما رأيك بهذا الواقع؟

ج: أجبت عن هذا السؤال في السؤال الثاني صحيح اشرت الى اننا نعاني من بعض الدخلاء على المهنة لا تتوافر فيهم الشروط والمعايير المهنية المطلوبة هو واقع يدلل على مرض يعانيمنه اعلامنا اليوم يجب الشفاء منه وبسرعة قصوى واشدد هنا على عدم التعميم لاننا نمتلك الكثير ايضا من الطاقات التي اكن لها كل الاحترام ولكن لا بد من التوقف عند المشهد الاعلامي الذي غزاه اشخاص لا علاقة لهم بالمهنة لا من قريب ولا من بعيد والمشكلة هنا هي في الاعتماد على ما يرضي الصورة فقط او العين فقط.

س: الإعلام اللبناني تحول من مدافع عن الناس وقضاياهم وهمومهم، إلى وسيلة لقهرهم وتزوير الحقائق والابتعاد عن كل شيء يهم المواطن، ما رأيك بذلك؟

ج: استحضر هنا سماحة الامام المغيب السيد موسى الصدر فنحن ابتعدنا عن الانسان للاسف في حياتنا الامام المغيب تعامل مع الانسان بوصفه القضية والهدف.. سماحته اعتبر بان الانسان هو محور الوجود وسره وهو بداية المجتمع والغاية منه والمحرك للتاريخ للاسف ابتعدنا عنه في اعلامنا وانحرفنا عن الهدف الاساسي علينا جميعا اليوم اجراء مراجعة نقدية تعيد الاولويات الى مكانها الصحيح بحيث يكون الانسان وقضاياه أولوية.

سن: بعض المحطات الإعلامية تصف نفسها بالإعلام الحر، لكنها في الحقيقة تنتظر التمويل من الخارج، أين الحرية عندما نجد هذه المحطات أبواقاً إعلامية للدول الممولة؟

ج: سطوة المتمولين وتنوع المتمولين هي الاخطبوط الذي يلتف على الاعلام الحر بالف ذراع وذراع فالاعلام في لبنان ليس حرا ١٠٠٪ لان هناك التزامات بالنسبة لبعض وسائل الاعلام وتوجهاتها في الغرب مثلا مالك المؤسسة لا يتدخلفي تفاصيلها ولا يفرض امورا عليها عكس ما يجري في مجتمعاتنا للاسف وفي بعض مؤسساتنا الاعلامية النقطة الاساسية هنا ترتبط بتمويل الاعلام وهذا يلعب دورا كبيرا في خلق نوع من الضغط على المؤسسة ما نحتاجه هنا هو وضع ميثاق مهني بين وسائل الاعلام يضع قواعد اساسية للمهنة وشروط حمايتها والامر الاكثر اهمية هو اصدار قوانين تساهم في تنظيم العلاقة بين المتمول والمؤسسة الاعلامية لحماية الاعلام من سطوة راس المال وتوجهاته.

س: هل تشعرين بالخوف عند مواجهة الجمهور عبر الشاشة الصغيرة، خاصة وأن الخوف رفيق الإعلامي الدائم؟

ج: صحيح الخوف هو رفيق الاعلامي الدائم ولكن الخوف من الفشل والخوف الناتج عن المسؤولية الملقاة على عاتقه والرسالة التي يقدمها.

س: الرئيس بري يصف الاغتراب اللبناني بنفط لبنان، ويعمل المستحيل لحمايته وتوحيده، أين دور الإعلام في مواكبة هذه الجهود؟

ج: الرئيس نبيه بري قامة وطنية وقومية وعروبية كبرى وقيمة مضافة على الحياة السياسية اللبنانية هو هذه الشخصية الاستثنائية والحاملة للكثير من الهموم الوطنية هاجسه الوحيد هو الوطن والمواطن والمواطن المغترب حاضر في فكره دوما هو رفع شعار لبنان لن يحلق الا بجناحيه المغترب والمقيم ويقود حملة الاستثمار على موارد لبنان البشرية المقيمة والمنتشرة يعمل دائما على ايقاظ الوجدان الوطني والقومي من اجل ان لا تضيع اجيال اللبنانيين للاسف الواقع الاغترابي مغيب في اعلامنا قد يكون من بين الاسباب كثرة الملفات والهموم الداخلية الثقيلة اضافي الى ضعف التميل للبرامج التي تضئ على الاغتراب المنتشر وللاسف يرتبط حضور ملف الاغتراب في اعلامنا بوقوع الكارثة كما حصل بعد سقوط طائرة كوتونو والطائرة الاثيوبية ادعو الدولة اللبنانية لوقف هذا النزف فنحن اليوم نصدر اولادنا الى الخارج.

س: في نهاية هذا اللقاء، ماذا تقول سوسن صفا للمغتربين في جميع أنحاء العالم، وماذا تقول للدولة اللبنانية عن هذا الانتشار اللبناني؟

ج: أقول للمغتربين في جميع انحاء العالم انتم قلب لبنان النابض وروحه المنتشرة في ارجاء الكون انتم سفراء لبنان الى الخارج ترفعون اسم لبنان عاليا وتشكلون قوة تاثير ضاغطة في المحافل الدولية كنتم وما زلتم من دعائم الحراك اللغوي والثقافي والاجتماعي والفني والعلمي والطبي وايضا الصحفي الذي اغنى التراث الفكري العربي حيث كانت صحيفة المهاجر المنبر الادبي والملتقى الفكري لكبار ادبائنا وشعرائنا من خليل جبران الى ميخائيل نعيمة وامين الريحاني وغيرهم لكم الحق لكي تؤمن لكم الحكومة ومجاس النواب فرصة فعلية في الخارج للمشاركة في بناء الوطن لان اي تغيير في لبنان لا يستقيم نحو الافضل ان لم يكن المغترب اللبناني شريكا اساسيا فيه واخيرا اقول لكم احبوا لبنان وعلموا اولادكم ان الوطن هو الهوية التي نحملها ونفتخر بها وهو الحضن الدافئ الذي يجمعنا معا وان وطننا دائما على حق.

print

المصدر : مجلة الشاطىء