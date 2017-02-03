السجن لهاكر فلسطيني اخترق نظام طائرات إسرائيلية دون طيار

قضت محكمة الاحتلال الاسرائيلي بسجن مهندس كمبيوتر فلسطيني بحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية”، لمدة 9 سنوات، لاختراقه نظام طائرات إسرائيلية تعمل دون طيار.

وقالت محكمة بئر السبع — في جنوب إسرائيل — إن الفلسطيني “ماجد عويضة”، 23 عامًا، يقيم في مدينة غزة، تمت إدانته بالتجسس وفي بعض الاتهامات الأخرى، وفقًا لـ”أ ف ب”.

وأكدت المحكمة في قرارها أن “عويضة” اعترف بأنه مذنب في اعتداءات ضد أمن دولة إسرائيل، ومن ضمنها الانتماء إلى منظمة محظورة والعمل لصالحها، مشيرًا إلى أنه عمل في عام 2015 على تطوير برنامج لاختراق صور تبثها طائرات عسكرية إسرائيلية بدون طيار من أجواء قطاع غزة.

واعتبرت المحكمة أن المهتم شارك في مؤامرة لتمرير معلومات إلى عدو؛ لمساعدته في إيذاء أمن دولة الاحتلال، وأنه كان مجهزًا بحاسوب محمول وجهاز لتفكيك الشيفرة وصحن لاقط قادر على استقبال معلومات من قمر آموس الاصطناعي الإسرائيلي للاتصالات المدنية، وتمكن في المرة الثالثة من اختراق بث الطائرة.

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المصدر : NBN