السر وراء تسمية القارات بأسمائها الحالية !

قد يبدر هذا السؤال على ذهن عدد قليل من أصحاب الأفكار الاستثنائية أولئك المهتمون بالتفاصيل، والسؤال هو ما الحقيقة والأصل وراء أسماء قارات كوكب الأرض؟ لنبدأ معا قائمة القارات.

1- أفريقيا

في بداية القائمة القارة الأفريقية أو كما تسمى “افريقيا ” والتي قد نجد لها العديد من النظريات التي تفسر الأسم الخاص بهذة القارة ، والتي تبدأ أول هذه النظريات بعد هزيمة الرومان لقرطاج ، والتي تعتبر في عصرنا الحديث تمثل بدولة تونس ، في الحرب البونيقية الثالثة ، قام الرومان بتسمية المقاطعة الجديدة بإسم ” إفريقيا ” ، نظرية أخرى أكثر شهرة تعود بالتسمية لقبيلة من القبائل الأصلية تسمى ” أفري ” والتي أصبح أسم أفريقيا هو المؤنث من المذكر ” أفريقوس ” والتي تعني أرض قبيلة أفري .

نظرية أخرى تتحدث عن أصل الأسم العائد حرفيا من تفصيل “Afar” والتي تنطق باللاتينية وتعطي معنى الغبار ومن ثم يضاف عليها “Ica” والتي تعطى معنى الأرض فيكون المعنى “أرض الغبار”.

2- أنتاركتيكا

والتي تأتي من الكلمة اليونانية الأصل “antarktike” والتي تعني مقابل الشمال ، وفعليا تعتبر في أقصى مكان جنوبي للأرض ، رسام الخرائط السكوتلندي الجنسية يؤمن بأنه أول شخص قام بإستخدام هذا الأسم لتسمية القارة المتجمدة أنتاركتيكا ، ولكن في الحقيقة أن هذا الإسم تم ذكره من قبل تحديدا عام 1500 ميلاديا من قبل الفرنسيين الذين قاموا بتسمية إحدي المستعمرات في البرازيل ب “Antartique”.

3- آسيا

والمستمدة من اللغة اليونانية القديمة “Ἀσία” والتي تم إستخدامها من 440 ق.م من قبل هيرودوت ومع ذلك تم إستخدام الإسم على مدي أبعد وأقدم من هذا التاريخ رغم أن هذا الأسم لم يكن ليعبر عن كامل القارة بل إستخدم ليعبر عن جزيرة تمتد على ساحل بحر الإيجه ، الرومان قديما كانوا يتحدثون عن قارة آسيا بإعتبارها قارتين آسيا الصغرى والكبرى ، أما الإغريق يقولون أنها مشتقة من كلمة “asu” والتي تعني الشرق.

4- أستراليا

والتي تعني الأرض المجهولة في الجنوب في اللغة اللاتينية ، الإشاعات قديما كانت موجودة عند الرومان القديمة والذين لا يملكون القدرات البحرية والمعدات الكافية للوصول للقارة ولم يكن لديهم أي دليل على وجود مثل هذه القارة ، حتى وقت إكتشاف الأوروبين لها.

5- أوروبا

سميت القارة الأوروبية بهذا الأسم تيمنا بإسم الأميرة المحبوبة من قبل زيوس كما ذكر في الأساطير اليونانية والأسطورة تقول بأنه اختطفها على هيئة ثور أبيض ، من الصعب الجزم بالأصل الحقيقي من أسم أوروبا ولكن في اللغة الكادية تجد أن كلمة “erebu” التي تعنى الإتجاه للأسفل أو كلمة “ereb ” والتي تعني الغرب وكانت دائما الإتجاهات تحدد بالإستناد إلى آسيا .

6- أميركا

والتي سميت إستنادا للرحالة “أمريجو فيسبوتشي” والذي سافر للعالم الجديد في 1499 و 1502 وكونه رجل متعلم أدرك فورا أن الأمريكتين غير مرتبطتين بالقارة الآسيوية وقام فيسبوتشي بالكتابة عن رحلاته وتم نشر كتبه الخاصة في عامي 1502 و 1504 كنها كتب تهدف للتعليم والمرح في نفس الوقت.

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المصدر : NBN