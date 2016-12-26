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السعودية تتسلح ذاتيا للحرب الإلكترونية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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السعودية تتسلح ذاتيا للحرب الإلكترونية

افتتحت وزارة الدفاع السعودية ، الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول، مصنع أنظمة اتصالات عسكرية سيقوم بإنتاج حوالي 2000 جهاز سنويا، تستخدم في التصدي لتهديدات الحرب الإلكترونية.

وجرى افتتاح المصنع في العاصمة الرياض. وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن المصنع سينتج 5 أنواع من أجهزة الاتصالات المعرفة برمجيا (سي دي آر في/يو إتش إف) مختلفة الاستخدام.

وضمن الأجهزة، جهاز الاتصال اليدوي، وجهاز الاتصال المحمول على الظهر، وجهاز الاتصال المحمول على العربة 10 واط، وكذلك جهاز الاتصال المحمول على العربة 50 واط، بالإضافة إلى جهاز الاتصال في المحطة الثابتة.

وتتميز أجهزة الاتصال المعرفة برمجيا بزيادة المقاومة ضد تهديدات الحرب الإلكترونية، وتسعى وزارة الدفاع، من خلال المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، إلى توطين العديد من الصناعات العسكرية في المملكة.

 
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المصدر : وكالات

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