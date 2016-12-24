السعودية تعتزم الاقتراض من الأسواق العالمية

تخطط السعودية إلى اللجوء لاقتراض حوالي 126 مليار ريالاي ما يعادل 33.6 مليار دولار من الأسواق العالمية والمحلية خلال 2017 .

وأعلن الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي محمد التويجري، أن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات دولار و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، بالإضافة إلى نحو 70 مليار ريال من السوق المحلي، ليصل الإجمالي إلى 126 مليار ريال.

وأفادت وثيقة رسمية ان الحكومة السعودية تعتزم إنفاق 200 مليار ريال بين 2017 و2020، للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ضمن خطة دعم قدرات الاقتصاد السعودي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 وتحفيز للقطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطتها الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وفق ما ذكرته.

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المصدر : النشرة