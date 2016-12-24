  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

السعودية تعتزم الاقتراض من الأسواق العالمية

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
7 Views
السعودية تعتزم الاقتراض من الأسواق العالمية

تخطط السعودية إلى اللجوء لاقتراض حوالي 126 مليار ريالاي ما يعادل 33.6 مليار دولار من الأسواق العالمية والمحلية خلال 2017 .
وأعلن الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي محمد التويجري، أن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات دولار و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، بالإضافة إلى نحو 70 مليار ريال من السوق المحلي، ليصل الإجمالي إلى 126 مليار ريال.
وأفادت وثيقة رسمية ان الحكومة السعودية تعتزم إنفاق 200 مليار ريال بين 2017 و2020، للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ضمن خطة دعم قدرات الاقتصاد السعودي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 وتحفيز للقطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطتها الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وفق ما ذكرته.

print
المصدر : النشرة

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class