السعودية والإمارات: قرار ترامب حول الهجرة شأن سيادي للولايات المتحدة

رفضت كل من الرياض وأبو ظبي انتقاد قرار الرئيس الأمريكي ترامب، بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى بلاده، وذلك في وقت يواجه فيه هذا القرار انتقادات شديدة داخليا وعالميا وعربيا.

الإعلان عن موقف الرياض من هذه القضية جاء على لسان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الذي دافع، خلال مقابلة مع قناة “بي بي سي”، عما وصفه بـ”حق الولايات المتحدة في ضمان سلامة شعبها”.

وقال الفالح إن لكل دولة الحق في القضاء على المخاطر التي يتعرض لها شعبها، مشددا على أن العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة قوية وعميقة للغاية، “ولا يمكنهما إلا العمل سوية في القضايا الاقتصادية والاستراتيجية”.

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المصدر : وكالات