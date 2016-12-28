  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

السعودية وتركيا تطلقان شركة مشتركة للصناعات الدفاعية

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
2 Views
السعودية وتركيا تطلقان شركة مشتركة للصناعات الدفاعية

أسست شركة “أسيلسان” التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية، مع شركة “تقنية” السعودية للتنمية والاستثمار التقني، شركة مشتركة للصناعات الدفاعية الإلكترونية المتطورة بالمملكة.

وبحسب بيان صادر عن أسيلسان فإن رأسمال الشركة يبلغ 6 مليون دولار، وأن إجراءات تسجيل الشركة المشتركة بدأت الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف البيان أن الشركة المشتركة تهدف لصناعة وتصميم وتطوير الرادارات، ومعدات الحرب الإلكترونية، والرؤية البصرية، وسد احتياجات المملكة والمنطقة من هذه المعدات.

وتأسست شركة “أسيلسان”، التي تشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية، عام 1975، بمبادرة من “مؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية”، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات. 

وبرزت “أسيلسان” في مجال تطوير أنظمة ومنتجات بتقنيات دقيقة، وباتت تسهم في الاقتصاد التركي عبر تصدير منتجاتها خارج تركيا.

print
المصدر : وكالة الأناضول 

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class