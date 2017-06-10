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السفارة الأميركية في السعودية تحذر رعاياها من هجمات إرهابية في المملكة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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السفارة الأميركية في السعودية تحذر رعاياها من هجمات إرهابية في المملكة

وجهت السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض تحذيرا شديدا لرعاياها من احتمال وقوع عملية إرهابية في المملكة خلال الأيام المقبلة.

وطالبت السفارة رعاياها في بيان رسمي بضرورة توخى الحذر عند التواجد في أي مكان، مؤكدة على احتمالية وجود هجمات إرهابية يقوم بها تنظيم “داعش” أو “القاعدة” خلال الفترة المقبلة.

وأكدت السفارة الأمريكية أن الهجمات واردة في المملكة، لا سيما مع استهداف الإرهابيين لقوات الأمن السعودية، وكذلك الأماكن العامة، وبعض المساجد.
ووجه التنظيم الإرهابي “داعش” بالفعل الجمعة التاسع من مايو، تهديدا مصورا للسعودية، أكد فيه أنه بصدد القيام بهجمات داخل أراضي المملكة.

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المصدر : NBN

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