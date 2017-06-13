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السفيرة الأميركية لدى قطر تقدم استقالها من منصبها

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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السفيرة الأميركية لدى قطر تقدم استقالها من منصبها

قدمت سفيرة الولايات المتحدة لدى قطر دانا شل سميث، استقالتها من منصبها، بعدما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات واتهامات للحكومة القطرية.

وأعلن مراسل قناة “CNBC” جون هارفود في تصريح له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن “السفيرة الأميركية في قطر قدمت استقالتها من منصبها بعد بضعة أيام من انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقطر، الأمر الذي أفشل محاولة وزارة الخارجية الأميركية التخفيف من حدة التوتر”.

واتهم ترامب يوم الجمعة 9 حزيراندولة قطر بتمويل الإرهاب، مشيراً الى أن “الوقت قد حان لوضع حد لهذا.”

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المصدر : NBN

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