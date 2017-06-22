السفير الايراني في دمشق: سوريا ستنتصر على الهجمة التي تتعرض لها

أكد السفير الإيراني في دمشق جواد ترك ابادي أن سوريا ستنتصر على الهجمة التي تتعرض لها بفضل صمود الرئيس السودي بشار الأسد والشعب السوري في وجه كل محاولات التشريد والتقسيم التي تعيد للأذهان تشريد أبناء فلسطين واستقطاع أراضيهم بزرع الكيان الصهيوني الذي يمثل إهانة للكرامة الإنسانية.

ورأى ترك ابادي في ملتقى “يوم القدس العالمي” الذي عقد يوم أمس في العاصمة السورية دمشق إن “زوال الكيان الصهيوني بات قريبا، ودعا كل الفصائل الفلسطينية إلى التمسك بالمقاومة كخيار وحيد لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه، محذراً من أن التفاوض على أي حق سيؤدي إلى فقدان كل الحقوق وأن المساومة على أي جزء من الأرض ستؤدي إلى خسارتها كاملة”.