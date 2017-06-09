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السفير السوري عبد الكريم علي في عين التينة

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السفير السوري عبد الكريم علي في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي .. وعرض معه للاوضاع الراهنة.

وقال السفير السوري بعد اللقاء إن “اللقاء مع دولته هو للتهنئة بالشهر المبارك، وكانت جولة افق حول التحديات التي تتعرض لها سوريا ولبنان والمنطقة وقراءة المسرح الدولي.”

وأضاف “كان الرأي متفقاً بأن الانتصارات والنجاحات التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه في كل المناطق في سوريا واتساع دائرة المصالحات مؤشر كبير يفيد كل دول المنطقة بأن الارهاب يندحر في سوريا وهذا ينعكس ايجاباً على لبنان ودول المنطقة ، وينعكس ايضاً خسارة لرهان الكثيرين في الاستثمار على هذا الارهاب، وخصوصاً ان رأياً عاماً يكبر كل يوم في اوروبا للتبرؤ من هذا الارهاب وتجنب ارتداداته على من موله وسلحه سواء في المنطقة او في اوروبا واميركا والعالم.”

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المصدر : NBN

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