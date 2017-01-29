السلاح الجوي الملكي النروجي.. بقيادة أنثى!

أصبحت “تونيي سكينرلاند” أول امرأة في تاريخ النرويج تعين في منصب قائد سلاح الجو الملكي، حسبما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، الأحد 29 يناير/كانون الثاني.

وبحسب الوكالة فإن سكينرلاند البالغة من العمر 49 عاما التي ترقت لرتبة لواء في الجيش، لديها خبرة في المشاركة بالعمليات العسكرية الدولية التي نفذها حلف شمال الأطلسي في كوسوفو، وفي ليتوانيا، إضافة إلى عملها في قسم الأمن بوزارة الدفاع النرويجية.

وبدأت سكينرلاند خدمتها في القوات الجوية الملكية النرويجية عام 2015 ، بعدما كانت تخدم في أصناف عسكرية أخرى.

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المصدر : وكالة نوفوستي الروسية