السنيورة أول من يمنح الحكومة الثقة !

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة في بيان أن “السنيورة وبسب التزامات سابقة اضطرته للوجود خارج البلاد فإنه لن يكون موجوداً في لبنان أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة، لكن السنيورة يؤكد انه يمنح الحكومة الحالية برئاسة الرئيس سعد الحريري كامل ثقته ويتمنى لها التوفيق الكامل في أعمالها ومهامها وهو سيكون مع كامل أعضاء كتلة المستقبل النيابية الى جانبها داعمين ومؤيدين لها.

كما يؤكد الرئيس السنيورة انه يتطلع الى ان الحكومة ستبذل خلال ولايتها كل الجهد اللازم من اجل تنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري وستعمل على تحقيق مصالح لبنان واللبنانيين بأفضل وجه”.

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المصدر : NBN