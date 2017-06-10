السيدة رباب الصدر: لن نكل ولن نمل لمعرفة مصير اختطاف الامام ورفيقيه

أكدت رئيسة مؤسسات الامام موسى الصدر رباب الصدر شرف الدين “اننا لن نكل ولن نمل لمعرفة مصير اختطاف وحجز الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، ستبقى قضيتنا المقدسة”، وقالت “نحن نقترب من الذكرى الاربعين لتغييبه واخويه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين، نكرر نداءنا للمسؤولين لايلاء القضية حقها للوصول الى الاحبة وتحريرهم وعودتهم الى اهلهم ومحبيهم وساحة جهادهم، فنحن نشكر أحبة الامام ومحبيه ونشكر كل من ساعدنا وصمد معنا في هذا المسار المرير، لكننا نعتب على من يعرقل للوصول الى النهاية المطلوبة من ليبيين ولبنانيين، واخرين، ونجدد عهدنا للامام الصدر واخويه اننا باقون على ثوابت القضية المقدسة وسنتابعها حتى الرمق الأخير”.

كلام الصدر جاء خلال حفل افطار المؤسسات السنوي للرجال، اقيم في المجمع الثقافي للمؤسسات في صور، في حضور وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، والنواب ايوب حميد، عبد المجيد صالح وعلي خريس، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله، مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال ممثلا بالشيخ عصام كساب، المدير العام للمؤسسات نجاد شرف الدين، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، رئيس جهاز مخابرات النبطية المقدم اسماعيل، ممثلين عن مطارنة صور وشخصيات رسمية وحزبية وعسكرية ولفيف من العلماء وحشد من الحضور.

واضافت “منذ خمسين عاما قال الامام الصدر ان الخطوة في طريق تربية الانسان ورفع مستواه في جميع حقوق التكامل وهي في جعله يشعر بكرامته وان يتولى الناس تحديد حاجاتهم الحياتية ويتمكنوا من حلها بأنفسهم، فالثقة بالنفس وبالاخرين تعزز المشاركة والحوار، وتعزز فرص العدالة والسلم والتعاون، وختمت شهر رمضان خير الشهور وستبقى افطاراتنا الجامعة خير المناسبات وسيبقى الخير جاريا في شرايين هذه الامة،اجتمعنا من اجل الانسان قالها الامام الصدر في كنيسة، سيبقى الانسان جامعنا وجامعتنا وقضيتنا واجتماعنا في هذا الشهر المبارك له قيمته المضاعفة فهو يبعث في النفوس قوة الامل وجدوى التعاون، فشكرا لكل فرد ساهم بالمال او بالتنظيم او بالتحضير والشكر الخاص للكورال المدرسي وللفتيات اللواتي يكافحن معنا بحناجرهم، وشكرا للجميع ورمضان كريم”.

وكان بدأ الحفل بتلاوة مباركة من القرآن الكريم وتقديم للشاعر والاديب فاروق شويخ بكلمة وجدانية عن الامام المغيب وعرض فيلم وثائقي عن الامام وعن المؤسسات، وفي الختام قدم كورال المؤسسات باقة من الاناشيد الرمضانية ومن وحي المناسبة.

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المصدر : NBN