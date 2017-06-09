السيد الخامنئي: الأعمال الإرهابية لن تؤثر سلبا على إرادة الشعب الإيراني

أكد قائد الثورة الاسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي أن الجرائم والأعمال الإرهابية لن تؤثر على إرادة الشعب الإيراني بل سوف تزيد من الكره للأمريكيين والسعودية.

واعتبر السيد الخامنئي في بيان له ان هذه الجرائم التي اتركبت اول أمس الأربعاء هي “علامة واضحة على الكراهية والعدائية الضبابية لعملاء الاستكبار ضد للشعب الايراني وكل ما يرتبط بالثورة والنظام الاسلامي والقائد العظيم الراحل”.

وأضاف “هذه الجرائم تدل على خبث وحقارة الجناة وكذلك المحرضين والمنفذين، لكنها أصغر من أن تسبب خللا في عزيمة الشعب الايراني”.

وأكد قائد الثورة أن النتيجة الحتمية لهذه الجرائم هي ازدياد الكره تجاه الحكومات الأمريكية وعملائها الإقليميين في المنطقة كالسعودية، مضيفا “الشعب الايراني متحد وسيستمر في المضي قدما بعزيمة راسخة ان شاء الله”.

والسيد الخامنئي بيانه بالقول “نقف بكل إجلال أمام شهداء هذه العملية ونبارك لعوائلهم ونقدّم لهم العزاء، ونسأل الشفاء من الله تعالى للجرحى”.

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المصدر : NBN