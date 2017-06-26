السيد الخامنئي في خطبة عيد الفطر: الهجوم الصاروخي لحرس الثورة الاسلامية على الإرهابيين كان عملاً عظيماً

أكد قائد الثورة الاسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي ان الهجوم الصاروخي لحرس الثورة الإسلامية في إيران على مواقع الإرهابيين في سوريا كان عملاً عظيماً سيكون له نتائج هامة، لافتا إلى العالم الإسلامي يعاني من الجراح سيما في اليمن والبحرين ودول مختلفة ويجب معالجتها.

ولفت السيد الخامنئي خلال خطبة عيد الفطر المبارك التي القاها في مصلى الامام الخميني (قدس) وسط العاصمة الإيرانية طهران، ان “على الأمة الإسلامية الدفاع عن الشعب اليمني وتقديم الحماية له”.

وأضاف السيد الخامنئي ان مسيرة يوم القدس العالمي في طهران كانت عظيمة، قائلا إن هذه المسيرة بحضورها الحاشد سيسجلها التاريخ كملحمة سطرها الشعب الإيراني على الرغم من الحر الشديد والأحوال السيئة.

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المصدر : NBN