السيد الخامنئي: هجمات طهران مجرد “ألعاب نارية” لن تنال من عزيمة إيران في حربها ضد الإرهاب

وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله السيد علي الخامنئي، التفجير والهجمات المسلحة التي وقعت اليوم الأربعاء في طهران بأنها مجرد “ألعاب نارية” لن تنال من عزيمة البلاد في حربها ضد الإرهاب.

ونقلت “رويترز” عن التلفزيون الرسمي الإيراني قول الخامنئي: هذه الألعاب النارية ليس لها أي تأثير على إيران. ستتلاشى قريباً…إنها أصغر من أن تؤثر على إرادة الأمة الإيرانية ومسؤوليها.

وقال الخامنئي إن إيران التي تساعد الرئيس السوري بشار الأسد في قتال مسلحين من بينهم مقاتلو تنظيم “داعش” الإرهابي حالت دون وقوع هجمات أكبر من خلال سياستها الخارجية.

وتابع “إذا لم تواجه إيران الإرهابيين حيث يوجد جوهر هذه الفتنة لكانت قد تعرضت لمزيد من الهجمات في إيران”.

وأعلن التنظيم الإرهابي “داعش” مسؤوليته عن هجمات اليوم التي طالت البرلمان الإيراني وضريح آية الله الخميني في العاصمة طهران وأسفرت عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 43 آخرين.

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المصدر : NBN