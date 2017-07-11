السيد نصرالله: الموجودون في جرود عرسال تهديد للقرى اللبنانية وآن الأوان للانتهاء من هذا التهديد

اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن “الانتصار يوم أمس في الموصل هو انتصار عظيم وكبير جدا وحتى لو قام البعض من التقليل من قيمته ويأتي في سياق تصاعدي وتراكمي”.

وقال: “قبل 3 سنوات نتذكر الاكتساح الواسع والسريع لداعش وكانت محنة قاسية حيث ووجد العراقيون نفسهم أمام فتنة خطيرة وحال من الحيرة والذهول واحباط وارتباك ويأس ولكن جاءت سريعا فتوة سماحة اية المرجع الدين علي السيستاني بوجوب الدفاع والجهاد كفاية على كل قادر على حمل السلاح والقتال ووجوب مواجهة داعش بكل قوة والمسؤولية تتوجه الى الجميع ومن يقتل في هذه المواجهة شهيد في سبيل الله”.

واعتبر أن هذه الفتوة شكلت المفصل الحاسم التي أدت لهذه النهايات الجميلة والانتصارات الكبرى، لافتا الى ان هذا الموقف أخرج العراقيين والناس جميعا من الحيرة والذهول والارتباك.

واشار نصرالله الى ان هذه الفتوة حددت العدو بشكل حاسم خصوصا ان بعض المحيط رحب به على انه جزء من الربيع العربي ودعمه، كما حمل الموقف المسؤولية للجميع، الى ابناء الشعب العراقي بكامل انتماءاته، لافتا الى أن الفتوة تمكنت من استنهاض الشعب العراقي بسرعة هائلة وأخرجته من حال الذهول واليأس ودفعت بمئات الالف من العراقيين للالتحاق بجبهات القتال والتطوع ما ادى الى تأسيس حشد شعبي عراقي شكل منذ البداية قوة حقيقة للعراق الى جانب القوات العراقية المسلحة.

وشدد على رورة عدم الاصغاء الى الخارج خصوصا انها نصيحة يجب ان تستفيد منها كل شعوب المنطقة التي تواجه تهديداً وخطراً، لافتا الى “انه بعد صدور هذه الفتوة سجل تفاعل كبير من الحكومة العراقية واستمر بقوة مع الحكومة التي شكلت بعدها وكذلك تفاعلت كل القيادات السياسية والدينية والجهات المتنوعة وحظيت بتأييد عموم مراجع الدين في العراق وايران واماكن اخرى في العالم وداخل العراق حصلت على دعم علماء الدين السنة والشيعة التفاعل الشعبي كان عاليت وعظيما ومباركا جدا.”

واضاف: “جاء الموقف الحاسم للجمهورية الاسلامية في ايران الى جانب المرجعية الدينية والحكومة العراقية والشعب العراقي ومسارعة قيادات كبيرة في الحرس الثورة الاسلامية الى الحضور الى بغداد وتقديم اي دعم ومساعدة من الجمهورية الاسلامية لكن يبقى الاهم التفاعل والحضور الشعبي العائلات الشريفة العشائر من كل المناطق والانتماءات”، متابعا “هنا القوة الحقيقية والقيمة الحقيقية حين يجد هذا الموقف من يلبيه ومن يحمل دمه على كفه ويمضي الى جبهات القتال هنا القوة الحاسمة التي اوجدت التحول”.

واعتبر نصرالله ان هذا كله حصل في وضع اقليمي ودولي بالحد الادنى تخلي دولي عن الشعب العراقي وحد اوسط واعلى تآمر من بعض القوى في العالم والاقليمية التي أسست داعش ومولت هذا التنظيم وسهلت دخوله الى العراق.



واشار نصرالله الى ان “العراقيون لم ينتظروا قرارات عربية أو أميركية”، مضيفا “يجب أن يشعر الجميع في العراق وخارج العراق ان هذا النصر نصرهم ولكل العراقيين ولكل الشعوب في المنطقة ولكل اللذين يحاربون الارهاب ويواجهونه ولكل يتهددهم الارهاب في كل صباح ومساء وتحرير الموصل خطوة متقدمة جدا على طريق القضاء على داعش “.



وشدد على “اننا نؤكد استمرار هذه الحكومة والحفاظ عليها وتفعيلها لتعطي الاولوية للملفات الامنية والخدماتية وغيرها ونؤيد بشدة كل ما صدر اللقاء التشاوري في بعبدا والوثيقة الصادرة عنه”، داعياً الى تفعيل الحكومة والنشاط النيابي ولحضور النواب جلسات لجنة الموازنة واقرار سلسلة الرتب والميزاينة العامة للبلد، وتمويل السلسة ولكن ليس من جيوب الفقراء.”



واشار نصرالله الى ان النازحون السوريون ينتشرون على كامل الاراضي اللبنانية والعبء يتحمله النازحون ومختلف المناطق اللبنانية، لافتا الى ان كل المناطق اللبنانية تعاني من تبعات هذا الملف وعدم معالجته سواء في البعد الامني او الاقتصادي.

