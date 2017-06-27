أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اختيار مدينة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.

وذكر الموقع الرسمي لليونسكو على الإنترنت، الاثنين، أن هذا الاختيار جاء بناء على توصية من اللجنة الاستشارية التي اجتمعت في مقر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في لاهاي.

وجاء في البيان إن اختيار الشراقة جاء بفضل ملف الترشيح الجامع الشامل، والذي يتضمن برنامج أنشطة تقوم على المشاركة المجتمعية، ويحتوي على مقترحات مبتكرة لدمج الأعداد الكبيرة من المقيمين المغتربين.

وقالت إيرينيا بوكوفا، المدير العام لليونسكو: “أُثني على تسمية الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، كما أُثني على الجهود التي اتخذتها المدينة من أجل إتاحة القراءة لأكبر عدد ممكن من الناس وخاصة الفئات المهمشة، واتخاذها قاطرة للدمج المجتمعي والإبداع والحوار”.

ويشمل برنامج الشارقة الذي يحمل شعار “إقرأ.. أنت في الشارقة” 6 محاور هي التضامن والقراءة والتراث والتوعية والنشر والأطفال.

كما يشمل البرنامج عقد مؤتمر عن حرية التعبير ومسابقة للشعراءالشبان وورش عمل وأنشطة أخرى.

وتبدأ احتفالات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب في 23 أبريل بالتزامن مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

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المصدر : وكالات