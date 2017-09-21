الشرطة الألمانية تشيد بموقف طالبة عراقية.. هذا ما فعلته !

أشادت شرطة برلين بموقف لطالبة عراقية تعيش في مركز للاجئين في العاصمة الألمانية، ووجهت الشرطة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الشكر للطالبة العراقية.

وجاء في التغريدة: “عثرت طالبة على حقيبة يد فيها 14 ألف يورو وسلمتها للشرطة، وصاحبة الحقيبة سعيدة. نقول إنه أمر ممتاز، وشكرا على هذا”.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن الطالبة التي تبلغ من العمر 16 عاما، عثرت على حقيبة وبداخلها 14 ألف يورو، فأخبرت والدتها، وبعد يومين، سلمت الحقيبة للشرطة.

ونسيت امرأة، تبلغ من العمر 78 عاما، الحقيبة في أحد قطارات الأنفاق مساء الجمعة الماضي، وبعد لحظات من مغادرة القطار، أدركت المرأة الأمر وأبلغت سلطات قطارات الأنفاق، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على الحقيبة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن أسرة الطالبة، التي تعيش في مركز للاجئين، من المحتمل أن تحصل على مكافأة لأمانتها.

وبموجب القانون الألماني، يحصل الشخص على ثلاثة في المئة من المتعلقات أو الأموال التي يعثر عليها ويسلمها للشرطة، رغم أن هذه النسبة تنخفض إلى النصف في حال العثور على متعلقات ثمينة في وسائل النقل العام. ويعني هذا أن الطالبة سوف تحصل على مكافأة قدرها 210 يورو.

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المصدر : NBN