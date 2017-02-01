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الشرطة الأمريكية توقف طفل الإيراني يحمل الجنسية الأمريكية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الشرطة الأمريكية توقف طفل الإيراني يحمل الجنسية الأمريكية

احتجزت الشرطة الأمريكية طفلاً إيرانياً في الخامس من العمر لعدة ساعات في مطار واشنطن دالاس الدولي بولاية فرجينيا شرقي البلاد.

وبحسب أنباء تناقلتها وسائل إعلام أمريكية، فإنّ شرطة الولاية أوقفت الطفل الإيراني الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، لساعات عدة في المطار، بعد أن كبّلت يديه.

وأضافت الوسائل أنّ والدة الطفل المولود في ولاية ماريلاند الأمريكية، من أصول إيرانية، دون أن توضح تلك الوسائل مصير الطفل.

وتعليقاً على الموضوع قال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر في مؤتمره الصحفي: “من المضلل الاعتقاد بأنّ عمر الأشخاص وأجناسهم، لا يشكل خطراً”.

وأضاف سبايسر أنّ “قرار ترامب بحظر تأشيرة الدخول ليس خاصاً بالمسلمين، وأنّه عبارة عن تدابير أمنية مشددة”.

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المصدر : NBN

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