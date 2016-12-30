الشرطة الإسترالية تعتقل شخصاً هدد بإستهداف الإحتفالات بالسنة الجديدة

إعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية رجلاً في سيدني وجه عبر مدونة إلكترونية تهديدات تتعلق بإستهداف الإحتفالات في السنة الجديدة التي يتم تنظيمها حول الميناء ودار الأوبرا الشهيرة، مشيرة الى ان “المشتبه به البالغ من العمر 40 عاماً، سيمثل أمام المحكمة للرد على الإتهام الموجه إليه، بأنه أطلق تهديدات تتعلق باستهداف إحتفالات العام الجديد”.



ويأتي اعتقال الرجل بعد أسبوع على إعلان الشرطة أنها أحبطت “مؤامرة إرهابية” مستوحاة من تنظيم داعش، كانت ستشمل اعتداءات عدة في يوم عيد الميلاد في ملبورن. وتستعد سيدني للإحتفالات بالسنة الجديدة، والتي تتضمن عرضا للألعاب النارية، ويتوقع أن يحضرها أكثر من مليون شخص.

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المصدر : NBN