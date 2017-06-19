الشرطة البريطانية ترجح مقتل 79 شخصا في حريق البرج السكني في لندن

أعلنت شرطة لندن، الاثنين، أن حصيلة القتلى والمفقودين في حريق برج غرينفيل بلغت 79.

وذكر قائد شرطة لندن، ستيوارت كوندى، الرقم الجديد في بيان خارج مقر سكوتلاند يارد، فيما كان الرقم السابق 58.

وأوضح كوندي أن الرقم قد يتغير مجددا مع استمرار التحقيق، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ في برج غرينفيل المكون من 24 طابقا لا تزال مستمرة.

وقال: من الصعب وصف الدمار الذى سببه الحريق. السلطات تحقق فيما إذا كانت أي جرائم قد ارتكبت خلال الحريق”.

وكان مسؤولان بريطانيان ذكرا، الأحد، أن المادة التي وضعت على واجهة البرج قد تكون محظورة بموجب قواعد البناء البريطانية.

وأمرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الحريق، وقالت “نحن مدينون للعائلات والأشخاص الذين فقدوا أحباءهم والبيوت التي عاشوا فيها”.

ولم تتمكن الشرطة البريطانية حتى اللحظة من معرفة سبب اندلاع الحريق في المبنى.

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المصدر : وكالات