الشيخ أحمد قبلان:لمحاسبة كل من يستغل الحرية الإعلامية وجعلها منبراً للتحريض

دان المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان “عملية الدجل والتلفيق التي تعمل بعض الغرف السوداء على ترويجها وفبركتها بحق النبي محمد وكأن المطلوب تشويه هذا الدين والتطاول على مناقبية رسول الرحمة والإنسانية الحقّة ومنقذها من الضلالة إلى الهدى، ومن الجهالة إلى النور، حيث الهدى والقيم والأمر بالمعروف و السمو والتسامح، وحيث الحرية المسؤولة والفكر النيّر والكلمة غير المستأجرة التي لا تبغي سوى الهداية والحقيقة وإيصالها وفق الضوابط الأخلاقية التي ترفض الاستئجار ولا تقبل الابتزاز”.

وحمّل “المسؤولية كاملة إلى الحكومة الجديدة في لجم الأبواق الإعلامية المحرضة والمثيرة للفتن”، مطالباً وزارة الأعلام بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضع حداً لمثل هذه التجاوزات الإعلامية والأخلاقية والدينية والإنسانية، ومحاسبة كل من يجرؤ على استغلال الحرية الإعلامية وجعلها منبراً للتحريض ولإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والتطاول على الرسالات السماوية”.

وحذر من “خطورة ظاهرة البرامج الغوغائية”، داعياً إلى “وقفها فوراً كونها تمثل جريمة شنعاء بحق المجتمع، ولن نقبل بتشويه الحقائق والتلاعب بعقول الناس”، مؤكداً “رفضا استعمال الدجل كمادة لتثقيف الأجيال”، مطالباً كل الحرصاء على القيم الدينية والإنسانية والمجتمعية والعاملين على تأكيدها وتثبيتها “أن يعووا مخاطر الاستثمار بالأكاذيب والأضاليل”.

وطالب المفتي قبلان النيابة العامة التمييزية “اعتبار ما عرض مؤخراً من إساءة إلى الرموز الدينية على شاشات التلفزة بمثابة إخبار يستدعي التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية التي تردع التعرض للأديان السماوية وإثارة النعرات المذهبية”.

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المصدر : NBN