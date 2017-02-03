الشيخ المصري: لولا المقاومة لما استطاع مجلس الوزراء أن يتخذ قرارا باستخراج النفط والغاز

اكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “أمل” الشيخ حسن المصري، في حفل تأبيني احيته المنطقة الثانية في حركة “أمل” اقليم بيروت في حي السلم “اهمية الإنجازات التي تقوم بها المقاومة اليوم خارج لبنان ويحاول الكثيرون النيل منها ومن صمودها وتضحياتها في تلك الأرض التي هي جزء من الكرامة العربية والإسلامية في سوريا والعراق واليمن وأينما يوجد تكفيريون يريدون ان يذلوا الإنسان”.

وشدد على “ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية الجامعة والحفاظ عليها والتأسيس لبناء هذا الوطن المتكامل الذي به فقط يمكن المحافظة على جمال لبنان الذي اقسم به الامام موسى الصدر”.

وأشار المصري الى أنه “لولا المقاومة لما استطاع مجلس الوزراء أن يتخذ قرارا باستخراج النفط والغاز”، متوجهاً الى المسؤولين مطالبا اياهم “ان يكون العمل الجاد هو احترام الشعب اللبناني لا أن تحترم المصالح الذاتية والأنانيات عند الزعماء وان يكون القانون في هذا البلد لمصلحة الإنسان لا لمصلحة النصوص التي تداس تحت الأقدام إذا تعارضت مع مصلحة الشعب”.

كما طالب “بقانون انتخابي يستأهله لبنان حتى ولو تطلب الأمر بعض التنازلات والإقتداء برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرى لبنان أولا بعيدا عن كل المصالح السياسية الذاتية من أجل الحفاظ على لبنان”، معتبراً أن “لا خيار لإنقاذ البلد سوى قانون النسبية الكاملة التي يعتز به كل لبناني”، داعياً “جميع الأفرقاء ان يتعاطوا بمستوى عال من المسؤولية من أجل حفظ لبنان وكرامته وشعبه وأن يكونوا كبارا على حجم الوطن”.

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المصدر : NBN