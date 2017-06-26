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الشيخ حسن عبدالله يدعو في خطبة عيد الفطر لمواجهة اﻻرهاب مواجهة فعلية وليست فقط اعلامية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الشيخ حسن عبدالله يدعو في خطبة عيد الفطر لمواجهة اﻻرهاب مواجهة فعلية وليست فقط اعلامية

ام سماحة مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة امل العلامة الشيخ حسن عبدالله صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد اﻻسراء والمعراج في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار في المصيلح بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة امل الحاج جميل حايك ، عضو هيئة الرئاسة في حركة امل الدكتور خليل حمدان ، نائب القائد العام لكشافة الرسالة اﻻسﻻمية حسين عجمي ، المسؤولين التنظيميين لحركة امل في اقليمي الجنوب وجبل عامل باسم لمع وعلي اسماعيل  ، مدير مكتب رئيس مجلس النواب في المصيلح العميد المتقاعد محمد سرور  ، نائب رئيس اﻻتحاد العمالي العام حسن فقيه ، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر ، لفيف من العلماء ، وحشد من الفعاليات البلدية واﻻختيارية وحشد من المصلين.

وبعد صلاة العيد القى الشيخ عبدالله  خطبة العيد شدد في مستهلها على قيم العيد ومبادئ شهر رمضان مسلطا الضوء على الدور الذي اضطلع به سماحة اﻻمام السيد موسى الصدر في تحويل المجتمع اللبناني  الى مجتمع متحمل لمسؤولياته على مختلف المستويات انطﻻقا من ان لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه ، بعيدا عن اﻻنقسام الطائفي والمذهبي والعيش المشترك .

وأكد الشيخ عبدالله انه ﻻبد من ان يكون المجتمع مسؤوﻻ امام تحديات اﻻرهاب ومخاطره ﻻفتا الى ان هذا اﻻرهاب يشكل مشروع تحد للعالم وعلى العالم  العمل بجدية من اجل  ان تكون مواجهة اﻻرهاب مواجهة فعلية وليست فقط مواجهة اعلامية.

وتطرق المفتي عبدالله الى المستجدات السياسية اللبنانية مشيرا الى لبنان شهد في اﻻيام القليلة الماضية ايجابيات ومنها انجاز قانون انتخابي على اساس النسبية في اجواء توافقية وهو ما ابعد لبنان عن اجواء التشنج الطائفي والسياسب واﻻنجاز الثاني هو اللقاء التشاروي الذي التأم في بعبدا وهو مظهر من مظاهر طاولة الحوار التي اطلقها الرئيس نبيه بري والتي اخذت بلبنان الى شاطىء اﻻمان في احلك الظروف .

وامل المفتي عبدالله في ختام خطبته ان تشكل هذه اﻻيجابيات مقدمة من اجل وعي سياسي اشمل على مساحة الوطن كل الوطن تكون فيه الطوائف نعمة ونتخلص من نقمة الطائفية .

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المصدر : NBN

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