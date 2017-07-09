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الشيخ حسين مشيك يطالب الرئيس عون بوضع حد لقناة الجديد لمنعها من بث سموم الفتنة العشائرية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الشيخ حسين مشيك يطالب الرئيس عون بوضع حد لقناة الجديد لمنعها من بث سموم الفتنة العشائرية

أصدر رئيس جمعية العيش والتكافل الشيخ حسين مشيك بياناً طالب فيه رئيس الجمهورية بوضع حد لقناة الجديد لمنعها من بث سموم الفتنة العشائرية من خلال استغلال القناة مشكلة فردية حصلت بين أفراد من عشيرتين كريميتين آل مشيك وآل زعيتر في صحراء الشويفات منذ أيام.
وأشار مشيك إلى ان الإشكال يمثل حالة فردية ولا تمثل العشائر التي قدمت للوطن فلذات أكبادها ليحيى لبنان وينعم بالسلم الأهلي والعيش المشترك، مضيفاً أن قناة الجديد تتعمد تشويه صورة العشائر البقاعية، مناشداً أفراد العشيرتين بعدم الظهور على هذه الشاشة التي تعمل على إذكاء الفتنة بين الأهل وأبناء العم، كما طالب القضاء اللبناني بإنزال العقوبات اللازمة بحق كل يخالف القانون أياً يكن ولأي عشرة انتمى.

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المصدر : NBN

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