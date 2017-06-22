الشيخ عبد الأمير قبلان يدعو لاستهلال شهر شوال غروب يوم السبت

دعا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان المؤمنين إلى استهلال شهر شوال للعام 1438 هـ غروب يوم السبت الواقع في 29 رمضان 1438 هـ الموافق 24/6/2017، فعلى كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (طريق المطار)، للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين حيث سيترأس سماحة الإمام قبلان اجتماعاً علمائياً في مقر المجلس الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السبت يستقبل فيه الشهود من مختلف المناطق اللبنانية ويوثق شهاداتهم ويتلقى اتصالات المستهلين لهلال شهر شوال من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان،وتتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل لبنان والخارج على الأرقام التالية: 457600/01-457800/01-456703/01-456702/01-456701/01

كما ويعتذر الامام قبلان عن استقبال المهنئين بعيد الفطر بسبب الاوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وحدادا على ارواح الضحايا في لبنان والعراق وغزة وسوريا.

من جهة ثانية استقبل الشيخ قبلان في مقر المجلس وفد من واحة الشهيد اللبناني من حركة امل ضم رئيسة المؤسسة السيدة فاطمة قبلان واعضاء الهيئة الادارية بحضور المسؤول المالي المركزي لحركة محمد عباني امين عام الاوقاف في المجلس الشيخ حسن شريفة، وقدمت السيدة قبلان باسم الوفد التهاني لسماحته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد متمنية له دوام اصحة والعافية. واشادت بدور الشيخ قبلان الريادي في صون الوحدة الوطنية وترسيخ العيش المشترك، مؤكدة انه يحمل ارث الامام القائد السيد موسى الصدر، وشددت على ان واحة الشهيد تسير على نهج وتعاليم الامام الصدر بدعم وتوجيه من سماحته. واكد الشيخ قبلان ان واحة الشهيد مؤسسة فاعلة وثمرة من ثمرات الامام القائد السيد موسى الصدر الذي سعى لخلق مجتمع ريادي في نطاق الوحدة الوطنية والعمل الاسلامي، كما انها تجسد طموحاته وطموحات الرئيس نبيه بري الذي يعمل باستمرار لصون لبنان وحماية وحدته واستقراره.

print

المصدر : NBN