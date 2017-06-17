الشيخ عبد الله: القانون الجديد اقل المطلوب لاعطاء المواطن حقه

رأى مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله ان “اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية هو اقل المطلوب لاعطاء المواطن حقه في حسن الاختيار، ومحاولة ضعيفة للخروج من دائرة الطائفية والمذهبية”.

واعتبر عبد الله جاء خلال استقباله رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق وعددا من القيادات الروحية والاهليه، ان “ما يرتجى بعد ذلك هو تثبيت ثقة المواطن بالدولة عبر قوانين تشريعية اخرى تعالج القضايا الانسانية والمعيشية، توطيد وحدة لبنان وتمتين قوة الجيش اللبناني والمقاومة في مواجهة التحديات الخطرة”.

عبد الله شدد على ان “وعي المواطن لكيفية التعامل مع القانون الجديد، وان يسهم من خلال صوته في عملية تطوير الحالة السياسية في لبنان، وان لا يكون صوت المواطن مجردا وموجها”، مشيرا الى ان “اهمية الافادة من الاجواء الرمضانية التي تعم العالمين الاسلامي والعربي، والاقلاع عن حياكة المؤامرات التي تؤدي الى مزيد من القتل والهيمنة”، معتبرا ان “الحوار افضل الاساليب التي تؤدي الى نتائج مرجوة كحل فعلي لكل الازمات”.